Kids van nieuwe zondagsschool ‘Petje Af’ in Vught hebben spervuur aan vragen voor ‘blauwe collega’s’ van de politie

De Rouw en Brigitte de Vries van het team de logistiek bij de politie zijn zondagmiddag de eerste gastdocenten van de weekendschool die in oktober in Vught is begonnen. Len, Jasmijn, Ivan, Arno, Silvie en Nilgun hebben een waar ‘spervuur’ aan vragen voor ‘de politie’ voorbereidt. ,,We zijn superblij, maar ook een beetje zenuwachtig, want er zit hier wel een echte agent aan tafel”, zegt locatiemanager Annemiek Weyers van Petje Af in Vught.