Kijk, zegt studentenvereniging Animoso uit Den Bosch, jongeren kunnen zich wél aan de regels houden

DEN BOSCH - Geen introductieweek, maar een borrelweek van studentenvereniging Animoso uit Den Bosch dit jaar. Een stuk minder uitbundig en strak volgens de corona-richtlijnen georganiseerd. ,,We zijn zo blij dat we íets kunnen organiseren.’’

Eén keer heeft ze haar nieuwe school nu gezien, de Belgische Maita Schep (19) die volgende week aan de studie International Business bij Avans Hogeschool in Den Bosch begint. ,,De open dag was eerder online. Ik kom uit het zuiden van België, tegen de Franse grens aan en daardoor kan ik niet zomaar even op en neer naar huis. Dus het is fijn om via deze borrelweek al wat mensen te ontmoeten. Ik kende nog niemand bij Avans.’’

De gebruikelijke introductieweek met allerlei festiviteiten en ongein zit er vanwege corona dit jaar niet in, maar de Bossche studentenvereniging Animoso wilde deze week voorafgaand aan het nieuwe studiejaar - dat nog altijd voor het grootste gedeelte uit onderwijs op afstand bestaat - toch iets op touw zetten.

Een week lang borrelen

,,Dat is deze borrelweek geworden’’, zegt Thijs van der Heiden (21), lid van de 9-koppige Gezelligheidscommissie. ,,Alleen voor leden - zo’n 35 mensen zijn vooraf lid geworden - waarbij we gereserveerd hebben bij onder meer het Zomerterras Zuid en Rooftop Bar Wolvenhoek.’’

,,We zijn hooguit met 80 man en houden ons aan de kroegregels. De wisselwerking met de Bossche horeca is goed. Je weet dat op het moment dat de één het laat afweten, dat de ander ook een probleem heeft.’’

De laatste halte is deze donderdag de Costa del Silo aan de Tramkade. Zo'n vijftig studenten zitten aan het begin van de middag relaxed wat te kletsen aan tafel. ,,Je temperatuur wordt regelmatig gecontroleerd’’, weet eerstejaars Schep. ,,En er wordt ook op gelet dat mensen niet teveel van hot naar her lopen. Of dat er niet te veel mensen aan één tafel zitten.’’

Voor de nieuwe leden waren er deze week ook een paar activiteiten in de stad. Schep: ,,We zijn in kleine groepjes langs een paar studentenhuizen geweest. Daarbij werd gezegd dat we niks mochten aanraken. Er was een speurtocht, ook in kleine groepjes, waarbij maar één persoon de antwoorden op mocht schrijven. En de disputen hebben zich voorgesteld, waarbij we op 1,5 meter afstand van elkaar zaten in het park.’’

,,We zijn met 140 tot 150 leden een relatief kleine vereniging. Ik ken iedereen. Dat maakt het makkelijker om iemand aan te spreken op de regels’’, stelt Van der Heiden. ,,We hebben vooraf contact gehad met de Veiligheidsregio en volgen haar noodverordening. Ook beschikken we over een contactlijst die we op ieder moment aan de GGD kunnen overhandigen.’’

Hij kan niet vaak genoeg benadrukken hoe blij ze zijn om als studentenvereniging toch iets te kunnen organiseren. ,,Animoso voegt echt iets toe. Studenten kunnen van elkaars ervaring leren. En juist in deze tijd is er behoefte aan contact. Het sociaal belang wordt echt onderschat. Bovendien laten we zien dat het wél kan en dat jongeren zich aan de regels kunnen houden.’’