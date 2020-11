Kijkdag voor veiling in Kasteel Meerwijk is walhalla voor kenners en koopjesjagers

Tiental varkens na ongeluk met vrachtwa­gen ter plaatse afgemaakt

26 november DEN BOSCH - Van de 195 varkens die zich bevonden in de vrachtwagen die woensdagmiddag is gekanteld op de hoek van de Bossche Bruistensingel-Reitscheweg is direct een tiental overleden. 165 varkens bleven ongedeerd. Volgens een woordvoerder van het bedrijf dat de dieren vervoerde heeft een dierenarts tien van zo’n twintig gewonde beesten (ter plaatse) afgemaakt. De chauffeur lijkt de komende dagen niet in staat te zijn om te werken.