KiKaRow arriveert via Heusden in Den Bosch

DEN BOSCH/HEUSDEN - De landelijke roeitocht KiKaRow (Kinderen Kankervrij) is onderweg voor een tocht van 1400 kilometer door het land. Op zondag 5 mei, Bevrijdingsdag, arriveert KiKaRow bij RV De Hertog in Den Bosch. Het motto van KiKaRow is: ‘Roei kinderkanker de wereld uit’.

KiKaRow is een sportieve sponsoractie van Nederlandse roeiverenigingen om geld in te zamelen voor Kinderen Kankervrij (KiKa). Maar liefst zo’n zestig roeiverenigingen in het land nemen deel aan KiKaRow; 1400 kilometer roeien tijdens veertien weekeinden in de periode van 13 april tot en met 14 juli 2019.

Afgelopen weekeinde arriveerde KiKaRow in Brabant; via Bergen op Zoom naar Roosendaal. Komende zaterdag 4 mei vervolgt de tocht van Roosendaal naar Breda.

The Vin legt totale lengte af

RV De Hertog uit Den Bosch komt in actie bij de ‘etappes’ van Breda naar Den Bosch (zondag 5 mei) en van Den Bosch naar Eindhoven (zaterdag 11 mei). Eén roeiboot legt de totale lengte van 1400 kilometer af: The Vin, een zeewaardige roeiboot. Hierin roeien survivors (overlevers van kinderkanker) in combinatie met ervaren roeiers.

Op zondag 5 mei vaart The Vin een tocht van 50 kilometer van Roeivereniging Breda naar RV De Hertog in Den Bosch. De Hertog bereidt een warm onthaal voor de KiKa-roeiers voor. Het is de bedoeling om The Vin met zo’n twintig roeiboten op te gaan halen bij Heusden. Vervolgens vaart deze groep boten samen met The Vin over de Maas en Dieze richting Den Bosch. Hen wacht in Den Bosch rond 17.00 uur een onthaal met live muziek bij RV De Hertog aan de Citadellaan 28 in Den Bosch.

Prinses Máxima Centrum

De landelijke stichting KikaRow hoopt in totaal een half miljoen euro op te halen voor verder onderzoek naar kinderkanker door het Prinses Máxima Centrum in Utrecht. Doel is het genezingsproces van kinderkanker te verhogen van 75 procent tot 95 procent en de kwaliteit van leven na de behandeling te verbeteren.