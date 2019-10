Kilometers Brabantse waterleiding krijgt een apk-keuring

Of het onder de grond een wondere wereld is met al die leidingen? ,,Ik zit 34 jaar in het vak. Ik heb me nog geen dag verveeld’’, antwoordt manager Wilfried Martens van waterleidingbedrijf Brabant Water. ,,De dynamiek wordt wel anders. We zijn in ons Deltaplan Vitalisatie steeds meer bezig met onderhoud. Het waterleidingnet in Noord-Brabant is grotendeels in de jaren 50 aangelegd. Kilometers waterleiding verouderen. Ze zijn meer en meer aan vervanging toe.”