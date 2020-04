Kilometers en kilometers aan archief weg, mogelijk nieuwe woningen in hartje Bossche binnenstad

Er is nu een kans om het gehele archief over te brengen omdat GGZ-instelling Reinier van Arkel met de gemeente contact gezocht heeft over de toekomst van de panden die direct naast het Groot Tuighuis liggen. Reinier van Arkel en de gemeente gaan onderzoeken of dit inderdaad mogelijk is.



Met de verhuizing van het complete archiefdepot zit werkelijk alles wat met erfgoed in de gemeente te maken heeft bij elkaar.