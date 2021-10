Kim en Gideon snappen er niks van: ‘Wel drie keer per week onder de zonnebank, maar geen gekleurde tattoo?!’

Steekinci­dent met overleden Anouk zorgt voor schokgolf: ‘Moeder is in een klap twee dochters kwijt’

DEN BOSCH - Anouk den Dekker (20) is zaterdagavond bij een familiedrama aan de Slagendreef in Den Bosch doodgestoken. Ze vluchtte hevig bloedend naar de buren, waar ze kort daarna overleed. Haar halfzus Bouchra D. (21) is als verdachte aangehouden, zij deelde beelden van het levenloze slachtoffer via haar social media. De Slagendreef blijft verbijsterd achter.

27 oktober