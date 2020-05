Kim uit Den Bosch aast op titel Miss Gay Holland 2020: ‘Ik wil me inzetten voor de bestrijding van alle vormen van stigmatisering’

Opvallend: Den Bosch test borden, deskundige denkt dat het ‘heel goed kan werken’

10:35 ZA 2 mei De Bossche burgemeester Jack Mikkers was het zondag helemaal beu. Hij twitterde dat het te druk was in de Bossche binnenstad. Voor teveel mensen was het teveel gevraagd om anderhalve meter bij elkaar vandaan blijven. Een belangrijke coronaregel werd met voeten getreden. De afgelopen weken zijn tientallen waarschuwingen en boetes gegeven. Toch was het ook sinds zondag behoorlijk druk in de Bossche binnenstad.