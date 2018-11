Kind kiest zelf wat het wil leren op nieuwe Democratische School in Den Bosch

De Democratische School De Tijd en Ruimte opent op 7 januari aan de Jan Olieslagersstraat in de Bossche wijk de Kruiskamp. Daar zat eerder een school voor speciaal onderwijs van De Rietlanden. Die is verhuisd. De Tijd en Ruimte is basisschool en school voor voortgezet onderwijs in één. Zonder klassen, zonder een vast lesrooster. In plaats van leeftijdsklassen zijn er voor de leerlingen - van 4 tot en met 21 jaar - verschillende ruimtes met diverse functies, zoals een werkplaats, atelier, keuken, muzieklokaal, leesruimte en veel (buiten)speelruimte. Na binnenkomst besluiten de kinderen zelf wat ze gaan doen. Ook hebben ze een stem in de besluitvorming.