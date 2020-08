'Kindcentrum 't Wikveld is van mij, zo voel ik het'

'Sommige kinderen stoten in de winkel hun moeder aan. Fluisteren ze: kijk mam, daar is juffrouw Tiny. Ik kan geen afscheid nemen van Kindcentrum 't Wikveld. Laat het de directeur maar niet horen; die school is eigenlijk van mij, zo voel ik het", zegt ze lachend.

Tiny Huisman-Roodvoets (80) werkt vrijwillig op 't Wikveld. ,,Er is altijd wel iets te doen. Je hoeft je er niet te vervelen", zegt ze.

Onmisbaar

44 jaar geleden startte ze er als vrijwilliger.,,Mijn man was conciërge. Zo ben ik er een beetje ingerold." Inmiddels is ze zowat onmisbaar op school. ,,De was draaien en de machine leegruimen, zeepdispensers aanvullen, de vaatwasser uitruimen, koffie en thee zetten, prullenbakken leegmaken, boodschappen doen", somt ze op. ,,Nog veel meer. Ik maak veel kilometers. We zorgen ervoor dat ze bij 't Wikveld elke dag weer goed kunnen starten."

Quote Ik ken zowat heel Empel. Generatie op generatie. Vraag me niet naar namen, die kan ik toch niet onthouden Tiny Huisman-Roodvoets

Gevarenzone

Tiny en haar dochter begonnen tijdens de coronaperiode voor dag en dauw om 03.15 uur. ,,Mijn dochter zit in een rolstoel. We zitten dus allebei in de gevarenzone. Het werkt perfect in de morgenstond. Er is geen afleiding. Je bent lekker ongestoord met je werk bezig. Als de school begint, zijn wij weer thuis. Ik wil straks weer onder de mensen zijn als het kan. Je bent er ook voor de contacten hè, maar ik zorg wel voor die 1,5 meter afstand."

De moeders die nu met hun kinderen naar school komen, waren vroeger de kinderen die op 't Wikveld op school zaten. ,,Ik ken zowat heel Empel. Generatie op generatie. Vraag me niet naar namen, die kan ik toch niet onthouden."

Koninklijke onderscheiding

Tiny is dit jaar de enige Empelaar die tijdens de lintjesregen een koninklijke onderscheiding kreeg. ,,Ik voelde nattigheid toen mijn dochter met haar laptop voor mijn deur stond om de familie in Amerika te bellen. Daar was het veel te vroeg voor. Toen zag ik ineens burgemeester Mikkers op het beeldscherm. Ik dacht: wat moet die nou? Nou ja, toen vertelde hij het. Dan ben je wel even stil. Nee, geen tranen op dat moment. Ik ben iemand die niet zo snel haar emoties toont."