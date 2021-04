Kinderen mogen in Den Bosch op ontdekkingsreis naar boeken

Amerikaan­se kandidaat-ko­per FC Den Bosch praat ook met eigenaar ADO Den Haag over eventuele overname

12:46 De Pacific Media Group (PMG) is in gesprek met de eigenaar van ADO Den Haag over een eventuele overname van de voetbalclub. Dat betekent niet dat de Amerikaanse investeringsgroep geen interesse meer heeft in FC Den Bosch. Integendeel, PMG is in stadion De Vliert nog altijd kandidaat-koper nummer één.