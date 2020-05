‘Kinderen snappen niet dat ze wel naar school mogen maar niet naar papa in de gevangenis’

‘Dikke boete’ voor Bossche­naar die vlak voor intercity oversteekt: ‘Het scheelde niet veel’

6:17 HEDEL - Een 24-jarige Bosschenaar is woensdagavond volgens de politie op het nippertje ontkomen aan een aanrijding met een intercity. Hij stak met zijn snorfiets het spoor over bij de Maasdijk in Hedel, terwijl de bomen al dicht waren. ‘Kippenvel’, schrijven agenten in een verslag op Facebook.