Kinderen speciaal onderwijs Vught nóg langer in noodlokalen

Zuiderbos, voorheen De Zwengel, biedt onderwijs aan kinderen (van 4 tot 18 jaar) met psychiatrische problematiek of een vermoeden ervan. Wederom uitstel van de nieuwbouw heeft volgens een gemeentewoordvoerster diverse redenen. Het al in maart 2016 beschikbare krediet van 2,9 miljoen euro voor investeringen in het gebouw en circa 290.000 euro voor aankoop van grond en aanpassingen in de buitenruimte blijkt niet meer toereikend te zijn. ,,Dat heeft te maken met de VNG-norm (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) die niet in de pas loopt met de ontwikkeling van de bouwkosten én met de markt", aldus de woordvoerster. ,,De markt is fors aangetrokken met aanmerkelijke hogere aanneemsommen.”