Kinderen spelen kerstverhaal in Heilig Hart Kerk Vught

Auto volledig uitgebrand in Den Bosch

8:41 DEN BOSCH - Een auto is op kerstnacht rond 01.15 uur helemaal uitgebrand op de Dr. van Beurdenstraat ter hoogte van de kruising met Cypresstraat in Den Bosch. De brandweer was er snel bij, maar kon niet voorkomen dat de auto in zijn geheel uitbrandde.