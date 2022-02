Kinderen van noodopvang bij Autotron krijgen les in Nuland en Vinkel

Gemeente Den Bosch gebruikt stilte voor de storm, alvast een boom omver gehaald

DEN BOSCH - Om stormschade te voorkomen heeft de gemeente vanochtend een boom omver laten halen aan de Zuid-Willemsvaart in Den Bosch. De gemeente heeft ploegen van medewerkers samengesteld die eventueel buiten werktijd ingezet kunnen worden. Maar als het even kan wordt gewacht met opruimen van takken, hekken of palen.

18 februari