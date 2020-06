Kinderopvang per direct dicht vanwege ‘arbeidsconflict’; veiligheid kinderen kon niet worden gegarandeerd

De brief is in handen van het Brabants Dagblad. ,,Zoals jullie waarschijnlijk inmiddels allemaal weten, is er vandaag een vervelende situatie ontstaan bij kinderdagverblijf De Droomtuin", aldus de oudercommissie.

Spanning en onrust

De GGD bezocht donderdag allebei de kinderdagverblijven van De Droomtuin aan de Kerkweg en St. Lambertusstraat. ,,Ze kwamen tot de conclusie dat de spanning en onrust onder diverse medewerkers dermate hoog was opgelopen, dat van hen niet meer verwacht kon worden dat zij hun werk naar behoren uit zouden voeren. Dan kijkt de GGD eerst en vooral naar het belang van de kinderen. De veilige situatie kon voor hen niet meer gegarandeerd worden. Dan is directe sluiting - helaas - de enige juiste beslissing.”

Vanuit de GGD wordt morgen of in het weekend meer informatie verschaft

De oudercommissie laat in de brief weten de situatie te betreuren omdat die vervelend is voor iedereen. ,,Ons belang als oudercommissie is het belang van alle ouders en kinderen: een goede, veilige en betrouwbare opvang voor de kinderen in Cromvoirt en dat is ook de basis voor alle gesprekken en acties die wij als oudercommissie met en voor De Droomtuin ondernemen en ondernomen hebben.”