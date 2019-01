Kinderopvang steeds flexibeler ‘omdat het moet’

Willem Twee concert­zaal biedt podium aan Syrische bruggenbou­wers in oorlogs­tijd

13 januari DEN BOSCH - Opzwepende en tegelijkertijd bijna hypnotiserende ritmes die herhaaldelijk de monumentale Willem Twee concertzaal overspoelden. Het was een dualiteit in extremis tijdens de eerste editie van Sahriye. Een nieuwe thema-avond waarbij Arabische muziek centraal staat en het 'feest' -nota bene in een voormalige synagoge- met elkaar gevierd wordt. Syrische muzikanten, in de rol van bruggenbouwers in oorlogstijd, wisten de juiste (oed)snaar te raken.