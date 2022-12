Kindje Jezus en jarige Sint-Jan samen middelpunt in dé kerststal

met video Drie woningen onbewoon­baar door grote brand in Den Bosch: ‘Ik dacht eerst aan een flauwe grap’

DEN BOSCH - Bij een grote brand in Den Bosch zijn vrijdag drie huizen onbewoonbaar geraakt. Het vuur begon in een huis aan de Monseigneur Van Schaikstraat, waarschijnlijk bij een kachel. De vlammen sloegen over op de huizen van twee buren. Twee katten overleefden de brand niet. ,,En mijn hond ligt aan de beademing’’, zegt een buurvrouw.

16:24