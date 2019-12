Kings of Colors Festival stopt

Wat de nieuwe koers precies in gaat houden, heeft de organisatie nog niet openbaar gemaakt. Kartrekkers van Kings of Colors zijn Jan-Henk van Ieperen en Patrick de Kaste. ,,De afgelopen zeven jaar hebben wij met veel plezier en energie gewerkt onze droom; het bieden van een podium aan Urban Arts & Culture. En die droom hebben wij met het Kings of Colors Festival meer dan waargemaakt. Het was fantastisch, maar dit was het voor het Kings of Colors Festival in Den Bosch. De vijfde editie was de beste tot nu toe en stoppen doe je op je hoogtepunt. Wij gaan een nieuwe koers varen”, schrijven zij in het persbericht van Kings of Colors.