Kings of Colors mag zich uitleven op muren van het Theater aan de Parade: ‘Fantastische locatie’

Als mede-oprichter van Kings of Colors heeft Van Ieperen onder meer kleur gegeven aan de schuttingen bij het Gasthuiskwartier. Dat is voor iedereen duidelijk te zien. Het nieuwste ‘spuitwerk’ is minder zichtbaar. Je moet bij een nooduitgang van het gebouw zijn. Smalle stenen trappen leiden naar een ondergrondse bioscoopzaal die met 50 stoelen coronaproof is gemaakt. Zangeres/cabaretière Kirsten van Teijn uit Sint-Michielsgestel is daar vanaf 29 juli tot 15 augustus met de voorstelling (s)experiment (‘Over onconventionele liefde’).

‘Iets gratis doen’

,,Ik vind het heel tof om kunststijlen te combineren. Kings of Colors zorgt voor de gewenste urban vibe’’, zegt Van Teijn halverwege de dag. Van Ieperen en enkele anderen hebben grijze muren voorzien van graffiti. Van Ieperen zei niet meteen ‘ja’ tegen het verzoek van Van Teijn: ,,Normaal gesproken word ik betaald. Maar daar is in dit geval geen budget voor. En uiteindelijk vind ik dat je best eens iets gratis kunt doen. Kwestie van karma. Daar komt bij dat we hier een aardig visitekaartje kunnen afgeven. Er komen dadelijk bezoekers die hopelijk enthousiast zijn over de graffiti. En dan zouden ze mij kunnen vragen om tegen betaling aan de slag te gaan.’’