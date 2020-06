Kippenvel en emoties bij eerste oefensessies van muziekgezelschappen: ‘Niet iedereen durft al te ‘toeteren’

Natalie van Dishoeck blaast haar kornet even door. ,,De stof is er weer uit”, zegt ze. ,,Ik moet eerlijk bekennen dat ie tijdens coronatijd vooral in de koffer is gebleven.”

De Bossche, die al zo’n 38 jaar een instrument bespeelt, was vrijdagavond bij de eerste repetitie van de koperblazers van het harmonieorkest van muziekvereniging TOG in Berlicum. ,,Het is weer eens bevestigd”, zegt ze na de eerste oefensessie in Den Durpsherd. ,,Muziek maken is het mooiste dat er is; kippenvel en soms tranen in mijn ogen.”

Sinds een week mogen de orkesten, harmonieën, fanfares en andere muziekgezelschappen - na drie maanden stilte - weer voorzichtig aan de slag. Volgens het protocol van de Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie (KNMO) met de coronaregels moeten de stoelen van de blaasmuzikanten minimaal twee meter uit elkaar staan.

Maximaal aantal stoelen

,,Maximaal dertig stoelen in één ruimte. De helft van ons harmonieorkest. Mijn 81-jarige vader heeft ze vanmorgen klaargezet en de afstand nog eens extra nagemeten”, zegt TOG-voorzitter Peter de Groot. ,,Mijn vader is er vanavond nog niet bij. Hij wil graag basklarinet spelen, maar niet ten koste van alles. Piet kijkt het nog eventjes aan.”

Quote De eerste noten vielen me niet tegen Jacq van der Last, muziekvereniging TOG Berlicum Jacq van der Last (71) krijgt een extra applaus aan het begin van de repetitieavond. Hij lijkt er klaar voor. ,,Ik speel trombone”, zegt Van der Last. ,,Althans dat probeer ik vanavond te doen. Ik ben net ontslagen uit het ziekenhuis; hersteld van corona. Ben weer aan het toeteren geslagen. Zoetjes aan komt het wel weer. De eerste noten vallen me niet tegen. Ben in iedere geval blij dat ik hier nog zit.”

Volledig scherm Een deel van de drumfanfare van de Koninklijke Harmonie St. Cecilia repeteert weer in Schijndel. Op de foto Eric Sleutjes op de sousafoon. © copyright Marc Bolsius

Koninklijke Harmonie St. Cecilia

In Cultureel Centrum ’t Spectrum in Schijndel hoor je de klanken van een deel van de drumfanfare van de Koninklijke Harmonie St. Cecilia. ,,Nu met twintig muzikanten, niet ideaal, maar prachtig dat we weer iets kunnen en mogen”, zegt dirigent Antoine van Rooij. ,,Ik heb het samen repeteren en de muziek ontzettend gemist.”

Uitblazen zonder te sproeien

De muzikanten, die op een blaasinstrument spelen, hebben een doekje op de grond bij hun stoel liggen. Het doekje is bedoeld om de condens die tijdens het blazen ontstaat in op te vangen. De mensen moeten het vocht volgens de regels op het doek uit laten lekken, het instrument uitschudden of het er voorzichtig -zonder sproei-effect - uitblazen.

,,Het lijkt met al die grote gekleurde handdoeken op de grond net of we aan yoga gaan doen”, vindt Lieke Verhagen uit Schijndel die saxofoon speelt. ,,Ik was m’n doekje trouwens bijna vergeten. Er is volgens mij geen druppeltje speeksel uit de sax gekomen. Hoe de eerste repetitie was? Heel bijzonder! Je hoort je buren bijna niet. Best lastig om met elkaar op twee meter afstand te moeten spelen. Het komt meer op jezelf aan. Beter iets dan niets. Het is toch je hobby en passie hè?”

Volledig scherm Voorzitter Harry Kemps van de Koninklijke Harmonie St. Cecilia © Peter de Bruijn Voorzitter Harry Kemps van St. Cecilia tovert een schema met allerlei repetities tevoorschijn. ,,Op dinsdag- en donderdagavond allerlei deelrepetities”, zegt hij. ,,Iedereen komt aan de beurt. Onze harmonie is een flink bedrijf. We tellen 165 leden.” Hij schat dat zo’n tien procent nog niet naar de muziek-repetities komt. ,,Niet iedereen voelt zich er al senang bij. Mensen die er wel zijn, waren na onze eerste repetitie blij dat ze op afstand met elkaar bij konden praten.”

Niet alle muziekverenigingen zijn met de repetities begonnen. De Koninklijke Harmonie ’s-Hertogenbosch wijkt vanaf eind deze week uit naar Sociaal Cultureel Centrum De Helftheuvel in Den Bosch. ,,We kunnen in de huidige repetitieruimte maar met twaalf mensen repeteren”, aldus voorzitter Harry van der Krabben. ,,De meeste leden willen graag hun eerste nootje weer gaan blazen. Niet allemaal inderdaad.”

De harmonie ‘viert’ dit jaar het 125-jarig bestaan. ,,We hadden begin juli het afsluitingsconcert voor ons jubileumjaar”, aldus de voorzitter. ,,Dat concert is gecanceld. Gelukkig hebben we voor ons jubileum nieuw slagwerk gekocht. Als je dat nu zouden moeten doen, zou je dat uitstellen.”

‘Muziekvereniging Sint Gregorius loopt niet voorop’

Muziekvereniging Sint Gregorius in Haaren loopt volgens voorzitter Addy Slaats niet voorop met de muziek.