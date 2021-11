Klachten van buurtbewoners. Met dwangsom einde maken aan Airbnb in woning Bossche binnenstad

Eigenaar Ouwerkerk overgeno­men door uitbater Sportiom

VUGHT/OIRSCHOT - Laco, het Oirschotse bedrijf achter Ouwerkerk in Vught, is overgenomen door Sportfondsen. Dat bedrijf exploiteert onder meer het Sportiom in Den Bosch. Welk bedrag met de overname gepaard gaat, is niet bekend gemaakt.

4 november