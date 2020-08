Klappaaltje Van Berckelstraat (voorlopig) verdwenen: ‘Paaltjes zijn voor calamiteiten, niet voor bussen’

DEN BOSCH - Het onder de druk bezweken klappaaltje op de Van Berckelstraat is door de gemeente verwijderd. Het is niet bekend of er nu een ander paaltje gaat komen, maar het is maar de vraag of de klappaaltjes überhaupt geschikt zijn.

Vorige week dinsdag werden er klappaaltjes en wegversmallingen aan beide zijden van de Van Berckelstraat geplaatst. Bussen, die ‘te gast’ zijn in de straat, moeten de paaltjes stapvoets omverrijden om door te kunnen rijden. Het is de bedoeling dat auto’s omrijden, waardoor er meer ruimte is voor fietsers. Nu staat er een voorlopige afzetting, maar in de toekomst komt er een definitieve oplossing.

In de Van Berckelstraat is men niet verrast over het feit dat het paaltje het begeven heeft. ,,De meeste bussen rijden inderdaad stapvoets tegen het paaltje aan, maar er zijn er ook een paar die gewoon met dertig of veertig kilometer per uur tegen het paaltje rijden. Dan gaat zo'n paaltje snel kapot, ja", zegt een ondernemer uit de straat. Een buurtbewoner bevestigt de woorden van de ondernemer en vult aan: ,,Het ziet er vooral naar uit dat het door honderden keren op en neer buigen gescheurd is op het buigpunt.”

Volledig scherm Het bezweken klappaaltje afgelopen maandag © Van Berkel

De paaltjes hebben nogal wat te verduren in de straat. Volgens busmaatschappij Arriva is de Van Berckelstraat een belangrijke route in het Bossche openbaar vervoer. ,,Er rijden zes stadslijnen en een transferiumbus door de straat heen", laat een woordvoerster weten. Een klappaaltje wordt dus tientallen keren per dag omvergereden door bussen die van beide kanten komen. Arriva geeft aan dat er geen klachten zijn van chauffeurs die door de straat rijden. ,,En met de gemeente zijn we in overleg over hoe de definitieve oplossing eruit gaat zien.”

Paaltjes geschikt?

Het is maar de vraag of de paaltjes überhaupt geschikt zijn voor het werk dat ze moeten doen. Officieel heten de objecten 'flexibele verkeerspalen’. Het Gelderse bedrijf POL, leverancier op het gebied van verkeer en veiligheid, verkoopt deze palen ook. ,,Ik weet de situatie niet precies. Maar flexibele verkeerspalen worden vooral gebruikt bij calamiteiten of evenementen. Die kunnen in ieder geval niet de hele dag door omver worden gereden, want dan gaan ze stuk", zegt een medewerker van dat bedrijf.

Botsing

Tot nu toe gaat het in ieder geval niet he-le-maal vlekkeloos in de Van Berckelstraat. Vorige week woensdag knalde een lijnbus tegen de betonnen wegversmalling aan. Naast de versmalling en de bus raakte ook een klappaaltje beschadigd door de botsing. Na opknapwerkzaamheden stond donderdag alles weer op zijn plek, maar afgelopen maandag bleek datzelfde paaltje onder de druk te zijn bezweken.

Volledig scherm Lijnbus 6 richting Empel strandde vorige week woensdag op de Van Berckelstraat in Den Bosch na een aanrijding met de wegversmalling. © BD

En dus kon de gemeente weer aan de slag. Of, ja, aan de slag: het paaltje was woensdag in ieder geval weggehaald. De gemeente kon dinsdag en woensdag in ieder geval nog niet zeggen of er een nieuw paaltje of een andere oplossing komt.

Volledig scherm Klappaaltje Van Berckelstraat is foetsie © Roel Kuilder