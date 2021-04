Kledingzaak Garcia opent de deuren aan de Markt in Den Bosch

Garcia begint op 30 april in Den Bosch. Het bedrijf ook vestigingen in Breda, Leidschendam, Zwolle, Maastricht en het Duitse Regen en stamt uit 1972 toen het in Italië begon. Inmiddels is de zaak daar niet meer actief, maar dus vooral in Nederland.

Het pand heeft zodoende niet lang leeg gestaan. Halverwege maart sloot Scotch & Soda er de deuren om in de Hooge Steenweg de grootste Scotch & Soda ter wereld te beginnen. Desalniettemin blijft het aantal vestigingen van het Nederlandse kledingmerk in Den Bosch op twee, want ook in de Snellestraat is een winkel van het bedrijf. Daar worden eind september de deuren gesloten en er is nog geen nieuwe huurder.