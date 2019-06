Klein van stuk die pastoor Verbakel, maar een grootheid in Nuland

In Nuland ziet het er nog uit zoals het vroeger was: een Kerkstraat met de kerk en precies daar tegenover het café, dat uiteraard Kerkzicht heet. En naast de kerk, wat verscholen achter bomen en struiken, de fraaie monumentale pastorie.

Imposant ogend die pastorie, zeker als pastoor Gerard Verbakel er voor gaat staan. ,,Laatst zei een kind tegen me: jij woont in een kasteel!. Ik antwoordde: Ja ik ben een kasteelheer.”

Klein van stuk, die Gerard Verbakel. Maar in het dorp een grootheid: de langstzittende pastoor namelijk van Nuland. Tweede pinksterdag vieren de parochianen dat hun pastoor al 35 jaar werkt in de parochie H. Johannes Onthoofding. ,,Het schijnt wel dat een paar honderd jaar geleden een voorganger van me was die het 36 jaar aaneengesloten heeft volgehouden”, nuanceert hij een beetje.

Quote Achter de geraniums is echt niets voor mij Pastoor Verbakel Verbakel gaat dát record in ieder geval evenaren. Want met pastoorspensioen gaat hij nog niet. ,,Ik wil zo lang mogelijk iets omhanden hebben. Achter de geraniums is echt niets voor mij. Ik sterf liever in het harnas.”

Eigen bos voor mijnheer pastoor

In de tuinkamer van de pastorie staan geen geraniums. Wel een kooitje met een knalgele kanarie die fluit alsof z’n leven ervan afhangt. De kamer kijkt uit op de fraaie tuin met vijver, omzoomd door monumentale eiken. Een eigen bos voor meneer pastoor, aangelegd na de bouw van de pastorie rond 1885. De pastorie overleefde de Tweede Wereldoorlog, de kerk niet. Die werd tijdens de bevrijding in 1944 verwoest door granaatvuur en is in 1951 herbouwd.

Helpen in Vinkel en Geffen

Formeel behoort pastor Verbakel tot het pastorale team van de samenwerkende parochies in Heesch, Geffen, Nistelrode, Nuland, Vinkel en Vorstenbosch. Maar in de praktijk is hij gewoon dé pastoor van Nuland. Dat zal waarschijnlijk zo blijven. ,,Ik heb wel aangeboden om in Geffen en Vinkel wat te helpen nu de pastoor daar weg is.”

Verbakel wordt tweede pinksterdag 85, maar kan het fysiek nog allemaal goed aan. ,,Het werk is er niet zwaarder op geworden. Ik zelf ben wel veranderd, het fanatieke is er een beetje af. Ik ben een rustiger geworden, kan meer loslaten. Ik maak me niet zo druk meer.”

Als belangrijkste taak ziet Verbakel het om in vieringen de verhalen uit het evangelie te gebruiken, ,,omdat veel van die verhalen ook nu nog tellen. Ik hoop dat mensen ze gebruiken om zich te bezinnen, al is het maar 5 of 10 minuten per dag.”

Hij kan in Nuland nog rekenen op een groep enthousiaste vrijwilligers. ,,Ik heb hier altijd prettig gewerkt. Ik probeer af te gaan op wat mensen willen, me ten dienste stellen. Ik zie mezelf daarom als meegaand, niet behoudend, en niet uitgesproken progressief. Eigen muziek bij vieringen? Voor mij was het geen probleem als het ondersteunend is voor de mensen. Als je meteen de deur dichtslaat kom je er niet", zegt Verbakel.

Makkelijker contact

De pastoor is gekleed in een eenvoudige blauw pak met stropdas. ,,Ik begon in een zwarte toog, later in de stad een zwart pak met priesterboord en nu een burgerpak. Dat heeft voordelen; je staat meer op gelijke hoogte en hebt makkelijker contact.”