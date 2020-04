Kleine brand gesticht in Vughtse Heide

Twaalf weken gevangenis­straf voor Bossche ‘coronaspu­ger’ geëist in hoger beroep

11:27 DEN BOSCH - Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep een gevangenisstraf van opgeteld twaalf weken geëist tegen de 28-jarige Walter K. die in maart in het gezicht van een agent zou hebben gespuugd en riep dat hij corona had. De man zonder vaste woon- of verblijfplaats ging in hoger beroep nadat de politierechter hem veroordeelde tot tien weken celstraf waarvan twee weken voorwaardelijk.