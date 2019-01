Kleine brand in cel PI Vught

VIDEO FC Den Bosch tankt vertrouwen met oefenwinst in Spanje

18:06 De 5-2-oefenwinst op de U23 van Borussia Mönchengladbach heeft het toch al niet geringe zelfvertrouwen van FC Den Bosch maandag nog eens een flinke boost gegeven. De koploper in de Keuken Kampioen Divisie was in het Spaanse Jerez de la Frontera met name voor rust veel te sterk voor de Duitse beloftenploeg.