Kleine tienduizend koopjesjagers leven zich drie dagen uit op HEMArkt

DEN BOSCH - Overtollige voorraden die voor een prikkie aan de vrouw (en heel soms aan de man) worden gebracht, zonder dat er opzichtig gegraaid wordt. Dat is in een paar woorden wat het driedaagse HEMArkt event, dat in de Brabanthallen plaatsvindt, omhelst.

,,Hey, heb je effe een momentje? Hoe staat dit nepleren rokje me?", vraagt Elianne Peters spontaan aan een wildvreemde die Anne-Marie Harks blijkt te heten. ,,Nou, om eerlijk te zijn: het rokje staat je als gegoten. Het is precies je maat", luidt het commentaar dat zomaar rechtstreeks uit een commercial afkomstig had kunnen zijn. De twee zijn elkaars passpiegel, want even later worden de rollen omgedraaid. Nu is het Harks die om advies verlegen zit. ,,Jee, acht euro. Dat noem ik nou een zacht prijsje. Ik heb maar één ding op te zeggen: inpakken en wegwezen!”

Voor exact hetzelfde bedrag is een trolley -maatje handbagage- te koop. Fitri Taslim rijdt er zigzaggend tussen een veertigtal rood-witte kraampjes triomfantelijk mee rond. ,,Ideaal om er alvast wat spulletjes, die ik onderweg tegenkom, in te doen. Scheelt in het sjouwen. Tevens mag je dit beschouwen als een testrit, om te kijken of de koffer sterk genoeg is. Heb er best vertrouwen in; ik verwacht niet dat je straks iets hoort rinkelen", reageert Taslim met een lach. Oók Daisy Dubbeldam heeft de koffer ontdekt. ,,Ik koop er mooi twee. Eén voor mijn zoontje, één voor mijn vriend. Ze komen eind februari, wanneer we naar Málaga vliegen, uitstekend van pas", aldus Dubbeldam.

Interessante objecten

Els en Mariëlle Louvert, moeder en dochter, zijn eveneens op zoek naar interessante objecten. ,,De meeste artikelen zijn spotgoedkoop, maar we kopen alleen spullen die we écht nodig hebben. In ieder geval géén babykleertjes. Ik ben inmiddels de 'babyfase' ontgroeid", benadrukt Mariëlle die zélf ook al geruime tijd moeder is.

Een eindje verderop houdt Clarissa Kwaijtaal een korte pauze.,,Ik ben een grote HEMA-fan zou je kunnen zeggen. Gisteren tijdens de eerste dag had je me hier al kunnen spotten, vandaag dus weer. Drie winkelmandjes zijn al tot de nok toe gevuld. Alles bij elkaar een behoorlijk gewicht. Vandaar deze pitstop", grijnst Kwaijtaal.

Spanndende voetbalwedstrijd

Tussen het winkelend publiek loopt uit voorzorg Maaike Bouman, een medewerker van de Event Medical Service uit Uden. ,,Gelukkig heb ik nog niks te doen gehad. Geen mensen die ineens hartkloppingen krijgen of flauwvallen van de prijzen. De risicofactor dat er iets van dien aard staat te gebeuren, schat ik laag. Nee, deze happening is niet te vergelijken met een spannende voetbalwedstrijd", concludeert Bouman.

,,Het is de eerste keer dat we een uitverkoop in deze vorm organiseren. In totaal gaat het om 180.000 artikelen die afkomstig zijn uit ons distributiecentrum in Utrecht. Aangezien de artikelen de status van overtollige voorraad hebben, is het prijskaartje flink aangepast: kortingen tot negentig procent vormen geen uitzondering. Desondanks valt op dat er niet of nauwelijks wordt 'gegraaid'. Voor een deel komt dat door de ruime opzet van dit event", verduidelijkt Marcel Schuurman namens de winkelketen.