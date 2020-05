Kleinere horeca-bedrijven toch op de Parade? ‘Een geweldige optie’

Het mag: Horeca krijgt meer terrasruim­te en de buren moeten er terecht kunnen zonder consumptie

26 mei DEN BOSCH - Op de Parade, Markt en in de Kerkstraat komt vanaf 1 juni tot en met 15 oktober extra ruimte voor terrassen. De terrassen op de Parade zijn uitsluitend bestemd voor ondernemers van het plein. Op de Parade komt ook een paviljoen dat is bestemd als borrelplek waar gasten een drankje kunnen drinken ‘voordat zij worden geleid naar hun tafel in een horecabedrijf in de Korte Putstraat.