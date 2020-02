Kleinkeinder nog één keer op het podium bij Grand Gala du Kwèk in Den Bosch

Afscheid in 2015

,,We hebben genoten, maar het is wel eenmalig”, zegt Jan van der Els na het optreden. Ronald Schenk weet het nog niet zo net. ,,We missen Jozef en Maria best wel”, verwijst hij naar het album ‘Kèrst met de Kleinkeinder’. ,,Dit optreden was vandaag wel een krent uit de pap. Het was fantastisch toen in de ouverture van de Koninklijke Harmonie ‘s-Hertogenbosch een stukje ‘Wè is ‘t stil’ werd gespeeld. Ik zat gewoon in de zaal. Dacht: De mensen moesten eens weten wat er straks gaat gebeuren.”