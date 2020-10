Kleinste kamertje bij de Markt is alléén voor marktkooplui: wat moet Bosschenaar met hoge nood?

Bossche buurt boos op college van B en W over opvang daklozen: ‘Wij blijven zitten met de grootste lastpakken’

20 oktober DEN BOSCH - Grote bezorgdheid bij bewoners over overlast van daklozen wegnemen? Dat is het Bossche college van B en W niet gelukt. Sterker nog de brief voor bewoners van huizen rond het pand van Novadic-Kentron aan de Bossche Oranje Nassaulaan werkte averechts. ,,Het college neemt onze bezorgdheid niet serieus en beweert dingen zonder onderbouwing.’’