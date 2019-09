Klep van veerpont schiet los als Bossche raadslid Eva Eigenhuijsen (VVD) er net op staat: ‘Gelukkig had ik geen afspraken’

Weer explosie­ven gevonden bij Fort Isabella in Vught

18:43 VUGHT - Specialisten speuren vanaf maandag naar explosief materiaal in de leeggepompte vijver bij Fort Isabelle in Vught. Er zijn in juli in het water nog meer niet gesprongen explosieven aangetroffen. Het explosieve materiaal kwam letterlijk boven water, toen het waterpijl vanwege het warme weer flink daalde. De zichtbare munitie is door de Explosieven Opruimingsdienst vernietigd.