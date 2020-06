Klimaat heeft nu totáál geen prioriteit, zeggen actievoerders in Den Bosch

Geen prioriteit

Tegen het bordes van het stadhuis is een spreekwoordelijk rode draad gespannen, met aan die draad allerlei boodschappen van actievoerders. Dit is hét moment om het roer om te gooien en niet van de aarde te leven, maar mét de aarde. Een tekst die door een zekere Ad is geschreven.

,,Het klimaat heeft in deze coronatijd totáál geen prioriteit", oppert een strijdlustige Arie Bijl, een bezorgde Grootouder voor het Klimaat. ,,Een constatering die niet alleen een nationale, maar zeker ook een lokale lading heeft. Een voorbeeld? De Bossche huizenbezitters worden min of meer 'gekieteld' door het feit dat ze een relatief lage OZB betalen. Hun algehele vermogen is de laatste jaren door de stijging van de huizenprijzen weer flink gestegen; waarom zou deze groep niet een extra duit in het zakje kunnen doen om de enorme kosten van de crisis enigszins te beteugelen? Indirect kan dan weer geïnvesteerd worden in het milieu.”