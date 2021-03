Klimaatalarm klink luid in Den Bosch: alle tweehonderd kalkstippen bezet door demonstranten

Klimaatoma

„Kijk, ik heb de patiënt meegenomen naar het podium”, opent Klimaatoma Leny Cobben uit Berlicum, met een globe in de hand. „De patiënt is ziek, maar is nog te redden ondanks een decennialange besluitenloosheid. We hebben een 10-puntenplan opgesteld om de afspraken uit het Akkoord van Parijs na te kunnen komen. Het plan past straks bij de kabinetsformatie naadloos in een duurzaam regeerakkoord. Van cruciaal belang is dat óók toekomstige generaties hun dromen kunnen waarmaken.”