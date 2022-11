Klimaatopa Arie (78) demonstreert elke zaterdag met spandoeken: ‘Ik lig wakker om mijn kleinkinderen’

Zaalvoet­bal­kee­per Ian Willems moest wennen bij Zwaluw: ‘Hoge ballen, daar ben ik minder op getraind’

Met de komst van Ian Willems heeft Zwaluw VFC een ervaren doelman binnengehaald. Vorig seizoen miste hij voor het eerst in zijn carrière geen enkele minuut, totdat een achillespeesblessure roet in het eten gooide. De goalie zit nu, bijna een halfjaar later, midden in zijn revalidatieproces. Hij hoopt snel weer aan te sluiten bij de selectie van de Vughtenaren.

