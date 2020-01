Klokken in Bossche ‘Cathrien’ gaan weer luiden

DEN BOSCH - ‘De Cathrien’ in de Bossche binnenstad wordt weer een echte kerk. Met vieringen op alle zaterdagen en zondagen en mogelijkheden voor trouwerijen en uitvaarten. ‘Er is een nieuw perspectief’.

Verkoop, een tijdelijk theater, kunstgalerie; er is veel gesproken over de toekomst van de Cathrienkerk aan de Kruisbroedershof. Maar het rijksmonument in de Bossche binnenstad blijft gewoon kerk. ,,De bisschop geeft ons vijf jaar de tijd om te bewijzen dat het hier weer kan worden opgebouwd”, zegt Jan Jansen van het kerkbestuur.

Dan gaat het niet alleen om kerkelijke functies. In die tijd moet ook duidelijk zijn dat het financieel haalbaar is. Daarvoor wordt gekeken naar nieuwe functies voor met name het patronaatsgebouw en de pastorie. Het patronaat was enkele tientallen jaren geleden nog in trek als danshal Palaya, maar staat na het stoppen daarvan leeg. De pastorie wordt met toestemming van de parochie tijdelijk bewoond door jongeren.

Woningen

,,Pastorie en patronaat moeten de financiële ‘drager’ worden van de kerk”, zegt Jansen. En dus wordt de komende tijd onderzocht welke bestemming er voor komt. Meest voor de hand liggend is woningen. ,,We zijn al langer in gesprek met de gemeente over andere mogelijkheden”, zegt Jansen.

De gemeente wil deze hoek van de Kruisbroedershof betrekken bij de ontwikkelingen van de naastgelegen Zuidwal (Huis van Bewaring en Paleis van Justitie). ,,Gekeken wordt naar mogelijkheden om hier een natuurlijke verbinding te maken vanuit de binnenstad naar het Bossche Broek. Onze gebouwen kunnen daar een rol in spelen. Te denken valt aan een huiskamer, spirituele activiteiten, een horecafunctie met Cello-cliënten”, denkt Jansen hardop.

Volledig scherm De ingang van de voormalige pastorie van de Sint-Cathrienkerk © Chris Korsten

Openstellen

Met de gemeente gaan het kerkbestuur (on)mogelijkheden op een rijtje zetten. ,,Dat past ook prima in de visie van de bisschop en de plebaan om niet alleen de kerk, maar ook pastorieën en andere gebouwen veel meer open te stellen voor mensen.” Of het allemaal kan in de bestaande panden moet onderzoek uitwijzen.

De Cathrien zelf is klaar voor nieuw en intensief gebruik. ,,De centrale verwarming is vernieuwd, net als de elektriciteit. Er komen weer rondleidingen en het Klokkenluidersgilde gaat bij elke viering de klokken luiden. Op zondag voor vieringen van de Armeens Apostolische kerk, Johannes van Damascusgemeenschap en de traditionele Tridentijnse mis. Op zaterdag is de kerk binnenkort voor de Poolse gemeenschap en voor vieringen in de Engelse taal.