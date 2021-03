Kloosters lopen leeg, maar ‘niet meteen Onze-Lieve-Heer buiten zetten’

Een dag later belt-ie toch nog maar even terug. Heel even aarzelt ‘woordenwaterval’ Hans van Bemmel, 71-jarige gardiaan van het Bossche Stadsklooster San Damiano en zoekt naar de juiste vragen. Of zijn relaas toch wel is overgekomen als een verhaal van hoop en vertrouwen? Van toerusting ook voor de toekomst van klooster en kloosterling? En dat er natuurlijk ook zorgen zijn, herhaalt de roepingenbroeder bij de vaderlandse franciscanen en die uit Vlaanderen. ,,Als bisschoppelijk gedelegeerde voor alle religieuzen in het bisdom Den Bosch weet ik dat ze binnen hun congregatie of orde zoeken naar nieuwe vormen van spiritueel leven. En dat dan het liefst midden in de maatschappij.”



De gardiaan, die binnenkort verhuist naar een franciscaner klooster in Nijmegen, heeft een dag eerder zijn licht laten schijnen op de vraag hóe het kloosterleven zijn betekenis in de toekomst kan houden. Alleen Brabant al telt zo’n 450 kloostergebouwen. Waar kloosterlingen op sommige plekken hun soms eeuwenoude leefregels nog altijd kunnen praktiseren, moesten andere religieuzen hun vertrouwde leefomgeving noodgedwongen verlaten. Menig klooster kreeg een andere bestemming: van opleidingsinstituut tot museum, van appartementencomplex tot retraiteplek.