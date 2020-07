Knipoog naar Bossche historie in het Zuidwalkwartier

Het bedrijf uit Amsterdam, met een vestiging in Den Bosch, heeft het nieuwbouwplan in en rond het voormalige pand van KPN in het Zuidwalkwartier definitief rond. Woningcorporatie Zayaz tekende al het contract voor de bouw van 62 appartementen in de sociale huursector. Die woningen komen in het linkergedeelte van de KPN-kolos, direct naast de Willem Twee toonzaal.



De rest van het kantoorgebouw (zo’n 4.000 vierkante meter) blijft bestemd voor nieuwe kantoren. Aan de straten daar omheen (Oude Hulst, Weversplaats, De Mortel) komen 26 appartementen in de middenhuur en 132 woningen in de vrije sector en penthouses. De gigantische zendmast op het terrein wordt verplaatst richting De Mortel. Rombouts: ,,De nieuwe mast is iets lager en iets slanker en wordt de eerste vijftien meter in de bebouwing verwerkt.’’