Koeriersbusje vol telefoons opgewacht in Den Bosch, later brandend leeg terugvonden

Eva verrast vanaf een gerespec­teer­de hoogte op Rauwkost Festival

26 januari DEN BOSCH - De tweede editie van het Rauwkost Festival is in volle gang op de Kop van 't Zand. Een grote hoeveelheid aan optredens, veelal muziek met een rauw en experimenteel randje, is verspreid over zeven locaties plus het buitenterrein van de Tramkade. Liefhebbers van kunst en cultuur komen niet alleen ogen en oren, maar vooral ook tijd te kort om de overwegend jonge en talentvolle performers te bewonderen.