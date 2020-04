Koffieactie: 13.514 euro voor Vicki Brownhuis

60 coronabed­den Van Neynsel in JBZ en hotel in Vught

20:40 DEN BOSCH - Ouderenzorgorganisatie Van Neynsel heeft 2 externe coronazorgcentra geopend voor ouderen die zijn besmet met het coronavirus. In Den Bosch in het Jeroen Bosch Ziekenhuis en in Vught in Hotel De Kruishoeve.