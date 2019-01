Kogel door de kerk: miljoenencontract Schiphol binnen voor Heijmans in Rosmalen

Maanden­lang onderzoek naar grootscha­li­ge autodief­stal in Den Bosch: ook invallen in andere plaatsen

21:05 DEN BOSCH/KERKDRIEL - In het onderzoek naar grootschalige autodiefstal in de regio Den Bosch heeft de politie dinsdag ook actie verricht in twee panden in Kerkdriel en Sint-Oedenrode. Daarbij werden in totaal vijf auto’s in beslag genomen. ,,Bekeken wordt of ook deze voertuigen van diefstal afkomstig zijn”, laat een woordvoerder weten. Het onderzoek is al maanden bezig.