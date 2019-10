Kokkerellende keukenbazen gaan vooral voor vega in Den Bosch

Zie ’m daar op de foto nog naar gras maaien. En zie ’m nu hier liggen. Verser dan vers. En voorbewerkt. De ossentong, die thuis in Reek al zes uur in kokend water lag te garen, oogt ook nog eens malser dan mals. En dan moet de finishing touch nog komen, lacht de 10-jarige Luuk van Casteren, terwijl hij een bosje wortelen vakkundig schilt.



,,We serveren de jury straks ons stukje vlees met een pastinaakpuree, gegrilde wortel en een champignonroomsaus. Ons favoriete eten met kerst; daarom heet ons gerecht ook kersttong’’, knikt Luuk met logische blik en wijst direct naar zijn twee Landerdse kookmakkertjes, Jens Toonen (9) en Mees Broekman (10), die als De 3 Bakkertjes zijn doorgedrongen tot de Mega Live KookBattle, de finale van Keukenbazen 2019.



Nee, dit trio van boerenafkomst heeft weinig met vegetarisch, zoveel is wel duidelijk. ,,Maar we hebben wel al onze groenten gehaald op boerderijen en bij telers in onze gemeente’’, wil Luuk wel gezegd hebben. ,,En de melk die we gebruiken, komt van onze eigen koeien.’’