Komst noodopvang bij Autotron loopt kleine maand vertraging op

Arriva past busdienst­re­ge­ling Den Bosch, Rosmalen en Vught aan

DEN BOSCH - Arriva rijdt vanaf 9 januari volgend jaar in West- en Oost-Brabant een aangepaste busdienstregeling. Door corona is het aantal reizigers teruggelopen. Op enkele buslijnen en/of in bepaalde perioden in Den Bosch, Rosmalen en Vught is de dienstregeling 'versoberd’.

12:00