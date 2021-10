Komst van Helvoirt legt Vught geen windeieren: ‘In 2022 schrijven we dikke zwarte cijfers’

Vader en zoon staan terecht voor brand in huis waar hennepkwe­ke­rij was: ‘Niks tegen moeder vertellen’

10 oktober DEN BOSCH ,,Ik had de stekker eruit moeten trekken. Dan was er niks gebeurd.’’ Dat zei een man (48) vrijdag tijdens een rechtszaak waarbij hij met zijn zoon (27) terecht stond voor het veroorzaken van brand in een Bossche woning in september 2016.