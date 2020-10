Konikpaarden met obese: moeten ze naar de sportschool?

DEN BOSCH - Konikpaarden die veel te dik zijn. Moeten deze paarden met obese op dieet of naar de sportschool? Speelt het klimaat een rol? FREE Nature weet precies wat er mis is en aan welke knoppen er gedraaid moet worden.

De tv-camera van Vroege Vogels bracht ze afgelopen week mooi voor de lens. Beelden van konikpaarden met een hangbuikje. Helemaal niet gezond. En de uitleg erbij was dat ons klimaat aan het veranderen is. Dat er in de zachte winters te veel voedsel is. En dat deze ‘grasmaaiers’, die ingezet worden voor begrazing van natuurgebieden in Nederland dan maar op dieet moeten: een tijdje stro en water.

Goed in de gaten houden

In Den Bosch lopen er op twee plekken van die kuddes konikpaarden. Eentje in de Ertveldpolder nabij de windturbine en een ter hoogte van het Kanaalpark naast het Máximakanaal, in de Koornwaard. FREE Nature beheert de kuddes. FREE staat voor Foundation for Restoring European Ecosystems ofwel Stichting ter Herstel van Europese Ecosystemen. Tanja de Bode is specialist konikpaarden en houdt beide kuddes in Den Bosch goed in de gaten. Ze beheert ook de kudde bij slot Loevestein in Poederoijen.

,,Ik denk dat er wat anders aan de hand is. Elders in Nederland zijn de koniks blijkbaar te dik. Maar niet bij ons. Obese bij koniks heeft niet zozeer met het klimaat te maken, maar meer met hoe je de kuddes samenstelt en hoe groot je de begrazingsdruk laat zijn in het gebied waar ze lopen”, zegt De Bode.

Genoeg mannen tussen de dames

Ze legt uit: ,,Je moet genoeg mannen tussen de dames zetten. De hengsten stoeien om de aandacht van de merries. En als de merries maar op tijd drachtig worden en vervolgens jonkies bij zich hebben, dan is er van obese totaal geen sprake. De jonkies veroorzaken dat de merries extra voeding afgeven via het zogen. Dan blijven ze mooi slank. De juiste samenstelling van de kudde is dus afdoende om gewichtstoename te voorkomen.”

Een geval in Loevenstein

De Bode heeft bij Loevenstein één geval van obese meegemaakt. ,,Maar dat was bij een merrie die een afgebroken zwangerschap meemaakte met een doodgeboren jong. Dat kan af en toe een keer gebeuren.”

Hoeveel koniks in een natuurgebied grazen, kan ook een knop zijn om aan te draaien. ,,Veel dieren per hectare of heel weinig. Dat heeft gevolgen voor de gezondheid van de dieren. Op rijke uiterwaarden laten we ze grazen om te voorkomen dat er bomen groeien en houden ze de boel netjes kort. Daar moet je met andere aantallen werken dan op plekken met schrale duinen.”

Begrazingsdruk

Toch wil FREE Nature rond Den Bosch de begrazingsdruk wel iets naar beneden bijstellen. Maar dat heeft een andere reden. ,,Met iets minder dieren per hectare geef je flora die anders wordt gegeten, meer kans zich te ontwikkelen. Zo willen we de biodiversiteit proberen te vergroten en kunnen allerlei planten groeien die weer nieuwe insecten en andere fauna ontwikkelt. Wel met in het achterhoofd dat we goed op de gezondheid van de koniks blijven letten. Want obese is ook voor dieren als de konik niet gezond.”