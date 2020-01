Koning Willem 1 College valt buiten landelijke top 10, maar handhaaft aantal topopleidingen

,,We zijn er trots op dat we 15 topopleidingen in huis hebben. Onze Middelbare Horeca School spant de kroon, daar zijn alle opleidingen benoemd tot topopleiding’’, vertelt Jos van Kessel, voorzitter van het College van Bestuur. ,,Dit maakt ons de beste horecaschool van Nederland.’’

Ook de Sportacademie scoort

Vorig jaar eindigde het KW1C landelijk in de top-10 van beste grote roc’s, dit jaar op plek 15. ,,Op landelijk niveau komen andere roc’s nu beter uit de verf’’, aldus het college van bestuur. ,,Maar we zijn vooral blij dat we onze leidende positie in Noord Brabant hebben weten te behouden. We doen het natuurlijk in de eerste plaats voor de studenten in deze regio.’’