Koning Willem-Alexander spreekt met personeel Jeroen Bosch Ziekenhuis over impact coronavirus

Waarom zou iemand aluminium plaatjes stelen uit het Levensbo­men­bos?

9:10 In het levensbomenbos in Rosmalen zijn alle aluminium plaatjes gestolen. Mede-initiatiefnemer Helmus Boons snapt niet waarom. ,,Is het dezelfde dief die ook actief is op de begraafplaats?", vraagt hij zich af.