Koning Willem I College wél genomineerd maar buiten mbo-prijzen

Vier restaurants

“Veelzeggend is dat op onze hoofdlocatie aan de Vlijmenseweg liefst vier operationele restaurants naast elkaar bestaan: La Cantina, de Mensa, Ons Restaurant en Zin Inn. Een ander sterk punt is dat de principes van Dutch Cuisine stevig verankerd zijn binnen de Middelbare Horeca School. We waren overigens ook het eerste onderwijsinstituut dat de principes omarmde. Niet voor niets mogen we zeggen dat we al vijf jaar over de beste horecaopleiding van Nederland beschikken”, verduidelijkte docent koken/chef-kok Marino de Bruijn na afloop.