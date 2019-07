Koninklijke onderscheiding Marianne van der Sloot (CDA) bij vertrek uit Bossche raad

Den Bosch vergadert vanavond in geheim over Songfesti­val 2020

6:13 DEN BOSCH - De gemeenteraad van Den Bosch beslist dinsdagavond in een besloten vergadering of de stad zich definitief kandidaat stelt voor het Eurovisie Songfestival 2020 in de Brabanthallen. De vergadering is achter gesloten deuren omdat het college een bidbook met onder meer het geld op tafel legt en vindt dat die gegevens vanwege de concurrentie van andere steden geheim moeten blijven.