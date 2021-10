Koninklijke onderscheiding voor president van gerechtshof in Den Bosch

Philippart is ongeveer 27 jaar werkzaam binnen de Nederlandse rechtspraak. Hij begon in 1994 als Officier van Justitie bij de rechtbank in Maastricht en was daar tussen 2005 en 2012 president. In 2013 werd Philippart benoemd tot president van Gerechtshof ’s-Hertogenbosch. Hij wordt weer rechter in Limburg.

Philippart zet zich via allerlei nevenfuncties in voor een betere rechtspraak in ons land en de Europese Unie. In zijn woonplaats Maastricht is hij ook actief in de culturele sector bij onder meer van het nationale toneelgezelschap Toneelgroep Maastricht en Marres. Dat is het Huis voor Hedendaagse Cultuur in de Limburgse hoofdstad.